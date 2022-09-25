الملالي يدخلون نفق مقتل "أميني".. السينمائيون للأمن: "ألقوا بنادقكم"

اتسعت رقعة الاحتجاجات في إيران على إثر مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني؛ لتضم في صفوفها داعمين لها من كتّاب وصحافيين ورياضيين ومؤخرًا السينمائيين؛ فقد أصدرت مجموعة من السينمائيين الإيرانيين، بيانًا موجهًا لقوات الأمن الإيرانية، يحمل عنوان "ألقوا بنادقكم أرضًا"؛ مطالبين قوات الأمن بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، وأوضح البيان أن "هذه البنادق التي سُلّمت لكم، تم شراؤها بأموال الشعب وللدفاع عنه"؛ مطالبًا بعدم توجيهها إلى الشعب.