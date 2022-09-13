مقتل نحو 50 جنديًا أرمينيًا في مواجهات حدودية مع أذربيجان

وأفاد مكتب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بيان أن "الاستفزازات التي قامت بها القوات الأرمينية على الحدود بين البلدين تم صدها، كل الأهداف تحققت"، مشيرًا إلى أن "مسؤولية التصعيد تقع بالكامل على القادة السياسيين الأرمن".