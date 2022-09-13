مقتل نحو 50 جنديًا أرمينيًا في مواجهات حدودية مع أذربيجان

أعلنت أذربيجان الثلاثاء أنها "حققت كل أهدافها" على الحدود مع أرمينيا بعد المواجهات غير المسبوقة بين البلدين منذ الحرب في خريف 2020.
وأفاد مكتب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بيان أن "الاستفزازات التي قامت بها القوات الأرمينية على الحدود بين البلدين تم صدها، كل الأهداف تحققت"، مشيرًا إلى أن "مسؤولية التصعيد تقع بالكامل على القادة السياسيين الأرمن".
وقُتل 49 جندياً أرمينياً على الأقل الثلاثاء في مواجهات حدودية هي الأكثر دموية مع أذربيجان منذ الحرب بين الدولتين الواقعتين في القوقاز في 2020، حسبما أعلنت يريفان التي شجبت "عدوان" باكو.