لبنان.. توقيف وزير الاقتصاد السابق بتهم تزوير وعقود مشبوهة والتصرف غير القانوني بالأموال

أصدر النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، قرارًا بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، وذلك بعد استجوابه لمدة 3 ساعات أمام شعبة المعلومات، في قضية تتعلق بالتزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال عامة خلافًا للقانون.