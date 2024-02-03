3 إصابات في عملية طعن بالعاصمة الفرنسية

قالت وسائل إعلام فرنسية، إن 3 أشخاص أُصيبوا في عملية طعن بالعاصمة باريس، وبحسب تقرير مبدئي من مقر الشرطة، فقد أدّى الهجوم إلى إصابة شخصٍ بجروحٍ خطيرة، دون أن تكون حياته في خطر، كما أُصيب اثنان بإصاباتٍ طفيفة. ولا تزال دوافع المهاجم مجهولة.