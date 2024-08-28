تكلّف 230 مليون دولار ولم يعمل إلا 20 يومًا.. وكالة أمريكية: "بايدن" أصرّ على بناء رصيف غزة رغم التحذيرات

وجاء في نص التقرير: "عبّر العديد من موظفي الوكالة عن مخاوفهم بأن التركيز على استخدام (جيه لوتس) سيقلل من تأثير دعوات فتح المعابر البرية، التي تعد الطرق الأكثر كفاءة لنقل المساعدات إلى غزة. ومع ذلك، بمجرد أن أصدر الرئيس التوجيه، انصبّ تركيز الوكالة على استخدام (جيه لوتس) بأكبر قدر ممكن من الفعالية".

وفي الوقت الذي أعلن فيه "بايدن" خطط بناء الرصيف العائم، قالت الأمم المتحدة: إن جميع سكان غزة -البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبًا- يعانون للعثور على الطعام، وإن أكثر من نصف مليون شخص هناك يواجهون المجاعة.