"بلينكن": واشنطن ستقدم مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة مليار دولار

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، خلال زيارة إلى كييف لم يعلن عنها مسبقاً أن الولايات المتحدة سوف تدافع عن أوكرانيا حتى تحقق النصر.
وفي التفاصيل، قال "بلينكن" خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا من كييف إن واشنطن ستقدم مساعدات جديدة لكييف بقيمة مليار دولار، ستشمل مساعدات عسكرية، مضيفاً أنه رأى في أوكرانيا "قصة شعب يجب أن يفخر بما قدمه من تضحيات".
ومن جهته، صرح كوليبا بأن الدعم العسكري الأمريكي لبلاده استثمار في الأمن العالمي، وقال إن "صيغة السلام التي طرحناها هي الأساسية للحل ولا تنازل عنها"، وفقاً للعربية نت.
يشار إلى أنه في وقت سابق الأربعاء أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بذخائر تحتوي على يورانيوم منضب، وهي قذائف فعالة ضد الدبابات والمركبات المدرعة.
وأوضح في بيان أن هذه الذخيرة من عيار 120 مليمتراً مخصصة لدبابات أبرامز الأمريكية التي وعدت واشنطن تسليمها لكييف في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.
وتساعد كثافة اليورانيوم، حوالي 1.7 مرة كثافة الرصاص، هذه الذخيرة على اختراق المدرعات الثقيلة، لكن اليورانيوم المنضب مثير للجدل بسبب ارتباطه بمشكلات صحية مثل السرطان وعيوب خلقية في صراعات سابقة، رغم أنه لم يثبت بشكل قاطع أن هذه الذخائر هي السبب في ذلك.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت في طليعة الدول التي قدمت الدعم لأوكرانيا، وسرعان ما شكلت تحالفاً دولياً لدعم كييف بعد بدء العملية العسكرية الروسية العام الماضي وقد حشدت مساعدات من عشرات البلدان.
وتعهدت واشنطن بتقديم مساعدات عسكرية لكييف تزيد قيمتها عن 43 مليار دولار منذ شنت موسكو عمليتها العسكرية في فبراير 2022.