الجيش الأوكراني يعلن صد 50 هجوماً روسياً في 4 اتجاهات

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم (الأحد)، أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد أكثر من 50 هجوماً روسياً في أربعة اتجاهات.
وبينت الهيئة أن قوات الجيش الأوكراني تمكنت من صد الهجمات الروسية في اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأوضحت أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أطلقت القوات الروسية أربعة صواريخ وشنت 40 غارة، كما أطلقت من أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق 58 مرة على مواقع عسكرية أوكرانية وبنى تحتية مدنية في مناطق مأهولة بالسكان.
وذكرت الهيئة أنها شنت 12 ضربة جوية على مواقع روسية، وأن وحدات الصواريخ والمدفعية قصفت مجموعتين روسيتين ومستودعاً للذخيرة، وموقعاً لنظام دفاع مضاد للطائرات، وخمس محطات حرب إلكترونية.