"الطيران الروسية" تؤكد مقتل زعيم فاغنر ونائبه في تحطم طائرته بمقاطعة تفير شمال موسكو

في الأثناء، أعلنت دائرة المناوبة الموحدة في بلدية بولوغوفسك بمقاطعة تفير، أن المنقذين الذي وصلوا إلى موقع تحطم الطائرة، التي كان يفغيني بريغوجين على متنها، انتشلوا سبع جثث من حطام الطائرة.