"بوتين": أمريكا قوّضت أسس النظام الاقتصادي العالمي والعقوبات الغربية تُهدد الجميع

وأشار وفق "سكاي نيوز عربية" إلى أن التضخم في روسيا آخذ في الانخفاض، ووفقًا لنتائج العام الجاري فسيكون عند 12%؛ مضيفًا أن روسيا تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم القادرة على تلبية احتياجاتها من الموارد الطبيعية.