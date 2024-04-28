غرّد مهددًا واستنجد بواشنطن.. نتنياهو يخشى صدور "أمر" الجنائية الدولية باعتقاله خلال أسبوع

وكان نتنياهو قد قال في بيان نُشر على منصة تلغرام "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبداً بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها".