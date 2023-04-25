السلام يتراجع والنزوح الجماعي يزداد.. الحروب تدفع العالم لمصير مجهول

وتعتبر زيادة التعقيد من بين الأسبابِ التي تجعل النزاعات تستمر فترةً أطولَ، فالمعروف أن مُعظم هذه الحروب هي حروبٌ أهلية، ومنذ عامِ 1991، شهِـدَ العالمُ زيادةَ الحروبِ الأهلية التي تشارك فيها قواتٌ أجنبية 12 ضِعفًا.