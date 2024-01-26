"لن أشارك في الحرب" و3 طلبات.. تفاصيل من "مكالمة الـ40 دقيقة بين بايدن ونتنياهو"

وقال مسؤول أمريكي إن ما لا يقل عن ثلث مكالمة بايدن، التي استمرت 40 دقيقة مع نتنياهو في 19 يناير، ركزت على الجدول الزمني الإسرائيلي للانتقال إلى عمليات منخفضة الشدة في أنحاء قطاع غزة، واستراتيجية الحرب الإسرائيلية كلها.