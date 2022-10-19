ماليزيا حول قرار "أوبك+" بخفض الإنتاج: لمواجهة ضبابية السوق

أكّدت ماليزيا، أمس (الثلاثاء)، أن قرار الدول الأعضاء في «أوبك بلس»، خفض إنتاج النفط جاء بالإجماع وبعد الأخذ في الحسبان الحاجة إلى مواجهة الضبابية في السوق.
وانضمت ماليزيا بذلك إلى دول أخرى في «أوبك بلس» دعمت هذا الأسبوع الخفض الحاد لأهداف الإنتاج لدى المجموعة.
وقال وزير الاقتصاد الماليزي مصطفى محمد، في بيان: «دول أوبك بلس مجتمعة أخذت في الحسبان عوامل من بينها أساسيات السوق، خاصة لمواجهة الضبابية التي تخيم على المعروض العالمي من النفط ووضع الطلب».
وأضاف: نظراً لاحتمال استمرار الضبابية مدة طويلة، ستواصل ماليزيا التعاون الوثيق مع "أوبك+" لضمان استقرار سوق النفط العالمية.