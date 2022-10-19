ماليزيا حول قرار "أوبك+" بخفض الإنتاج: لمواجهة ضبابية السوق

وقال وزير الاقتصاد الماليزي مصطفى محمد، في بيان: «دول أوبك بلس مجتمعة أخذت في الحسبان عوامل من بينها أساسيات السوق، خاصة لمواجهة الضبابية التي تخيم على المعروض العالمي من النفط ووضع الطلب».