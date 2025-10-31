البيت الأبيض يأمر بضرب قواعد فنزويلية لتفكيك كارتل مخدرات يديره نظام مادورو ورصد 50 مليونًا لاعتقاله

في تطور خطير على الساحة الدولية، كشفت صحيفة "ميامي هيرالد" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدرت أوامر بتنفيذ هجمات عسكرية على منشآت داخل الأراضي الفنزويلية، بهدف تحييد شبكات تهريب المخدرات المرتبطة بكبار مسؤولي نظام الرئيس نيكولاس مادورو.
وبحسب ما نقلته الصحيفة، و corroborated من صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الضربات تستهدف قواعد عسكرية يستخدمها كارتل "سوليس"، الذي تتهمه واشنطن بتصدير أكثر من 500 طن من الكوكايين سنويًا إلى أوروبا والولايات المتحدة، تحت إشراف مباشر من شخصيات نافذة في الحكومة الفنزويلية.
وأوضحت المصادر أن الأهداف التي يمكن أن تُضرب جوًا خلال أيام أو حتى ساعات، تهدف إلى "قطع رأس" هرم القيادة داخل الكارتل. وأكد مصدر مطّلع أن الرئيس مادورو "قد يجد نفسه محاصرًا قريبًا"، مضيفًا أن هناك أكثر من جنرال واحد على استعداد لاعتقاله وتسليمه.
في السياق ذاته، رفعت الولايات المتحدة مكافأتها المالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال نيكولاس مادورو إلى 50 مليون دولار، وهي أعلى مكافأة من نوعها في التاريخ. كما عرضت مكافآت أخرى تصل إلى 25 مليون دولار مقابل القبض على قيادات بارزة في النظام، من بينهم وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو، الذي يُعتقد أنه يتزعم عمليات الكارتل، ووزير الدفاع فلاديمير بادريينو لوبيز، المتهم أيضًا في قضايا تهريب المخدرات.
وتأتي هذه التطورات في إطار تصعيد أميركي لافت ضد النظام الفنزويلي، وسط مؤشرات على دخول واشنطن مرحلة أكثر حسمًا في مواجهة ما تصفه بـ"نظام الجريمة المنظمة" في كاراكاس.