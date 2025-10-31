البيت الأبيض يأمر بضرب قواعد فنزويلية لتفكيك كارتل مخدرات يديره نظام مادورو ورصد 50 مليونًا لاعتقاله

في السياق ذاته، رفعت الولايات المتحدة مكافأتها المالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال نيكولاس مادورو إلى 50 مليون دولار، وهي أعلى مكافأة من نوعها في التاريخ. كما عرضت مكافآت أخرى تصل إلى 25 مليون دولار مقابل القبض على قيادات بارزة في النظام، من بينهم وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو، الذي يُعتقد أنه يتزعم عمليات الكارتل، ووزير الدفاع فلاديمير بادريينو لوبيز، المتهم أيضًا في قضايا تهريب المخدرات.