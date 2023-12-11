"الأورومتوسطي لحقوق الإنسان": "إسرائيل" ترتكب المجازر المروعة في غزة لتهجير المدنيين

وأوضح المرصد، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعّد حملات التنكيل المتعمدة والاعتقالات، التي تطال مئات المدنيين منذ عدة أيام لنازحين في مراكز إيواء، ومن داخل منازل سكنية وسط انتهاكات مروعة ترافق ذلك.