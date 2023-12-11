"الأورومتوسطي لحقوق الإنسان": "إسرائيل" ترتكب المجازر المروعة في غزة لتهجير المدنيين

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم (الاثنين)، أن "إسرائيل" تستهدف تهجير المدنيين الفلسطينيين بارتكاب المجازر المروعة في غزة وشمالها، وذلك عبر عمليات قتل ميداني واعتقالات عشوائية تطال النساء وتنكل بهن.
وأوضح المرصد، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعّد حملات التنكيل المتعمدة والاعتقالات، التي تطال مئات المدنيين منذ عدة أيام لنازحين في مراكز إيواء، ومن داخل منازل سكنية وسط انتهاكات مروعة ترافق ذلك.
وأضاف أن المعتقلين يتم تجريدهم من ملابسهم وتقييد أيديهم، والتنكيل بهم بما في ذلك إجبارهم على الجلوس على ركبهم في مناطق مفتوحة، وتعرضهم للضرب المبرح والمضايقة والطقس القاسي والحرمان من الضروريات الأساسية.
ووثق المرصد الأورومتوسطي استخدام قوات الجيش الإسرائيلي معتقلين كدروع بشرية لاقتحام المنازل السكنية والفتحات، التي يعتقد أنها أنفاق أرضية في عدة مناطق يتوغل بها برياً.
وبيّن أن الاحتلال الإسرائيلي فجّر منازل سكنية في أطراف أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية في مدينة غزة بعد اقتحامها بوحشية والاعتداء بالضرب على الذكور فيها وتعريتهم من ملابسهم.
وأفاد بأنه تلقى إفادات عن اعتقالات لفتية وشبان، وهم ينزفون وجرحى بفعل استهدافهم بإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر وعمليات التعذيب والضرب المبرح، إلى جانب عمليات سرقة للممتلكات المنازل المستهدفة.