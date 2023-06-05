اقتحام واختناق وإصابات.. قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينياً بالضفة الغربية

كما اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر بأريحا، فيما أُصيب عديدٌ من الفلسطينيين بحالات اختناقٍ، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طولكرم، من بينهم سيدة مُسِنة، من جرّاء استنشاقها الغاز، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل الفلسطينيين.