اقتحام واختناق وإصابات.. قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينياً بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 21 فلسطينياً، خلال اقتحامها مناطق عدة في الضفة الغربية.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينياً، من بلدة المغير قرب رام الله، والتي يواصل الاحتلال الإسرائيلي محاصرتها للأسبوع الثالث على التوالي.
كما اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر بأريحا، فيما أُصيب عديدٌ من الفلسطينيين بحالات اختناقٍ، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طولكرم، من بينهم سيدة مُسِنة، من جرّاء استنشاقها الغاز، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل الفلسطينيين.