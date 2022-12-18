للسيطرة على الغلاء المتصاعد.. مصر تشكّل لجنة لتسعير السلع الاستراتيجية

أعلنت وزارة التموين في مصر، اليوم الأحد، تشكيل لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الاستراتيجية، نافيةً في الوقت نفسه وجود تسعير إجباري للسلع باستثناء الأرز؛ وذلك في محاولة للسيطرة على الارتفاع المتصاعد للأسعار.