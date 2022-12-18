للسيطرة على الغلاء المتصاعد.. مصر تشكّل لجنة لتسعير السلع الاستراتيجية

أعلنت وزارة التموين في مصر، اليوم الأحد، تشكيل لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الاستراتيجية، نافيةً في الوقت نفسه وجود تسعير إجباري للسلع باستثناء الأرز؛ وذلك في محاولة للسيطرة على الارتفاع المتصاعد للأسعار.
وأفادت الوزارة في بيان بأن السلع الاستراتيجية والأساسية سيتراوح عددها بين 10 و15 سلعة.
من جانبه، بيّن وزير التموين علي المصيلحي، في اجتماع لوكلاء ومديري عموم الوزارة، أن لجنة التسعير العادل ستضم اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك.
وأشار "المصيلحي" إلى أنه لا يوجد تسعير إجباري للسلع، ولكن ما سيحدث هو تحديد سعر عادل لها طبقاً لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها.