استهداف مزدوج يحيل دبابتين إسرائيليتين إلى حطامٍ.. شاهد اشتباكات ساخنة بين "القسام" والاحتلال

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو لاشتباكات واستهداف مقاتليها لآليات وجنود الاحتلال، خلال توغلهم في محاور غزة.
ويظهر في المقطع المرئي استهداف المقاتلين للآليات من بين أنقاض المنازل، ومباغتتهم لجنود الاحتلال من الأنفاق الممتدة في القطاع.
وفي أحد المشاهد، نشاهد استهداف مزدوج عبر راميين لدبابتين إسرائيليتين في الوقت نفسه.
كما يُظهر المقطع عملية تجهيز وإعداد عبوة مضادة للأفراد، وتفجيرها في قوة إسرائيلية بعد نصب فخ محكم.
يُشار إلى أنه بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي أكثر من 509 قتلى منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، وذلك وفقاً للأرقام الإسرائيلية الرسمية المعلنة، التي يرجح محللون عدم دقتها، واحتمالية أن تكون أكثر من ذلك.