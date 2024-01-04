استهداف مزدوج يحيل دبابتين إسرائيليتين إلى حطامٍ.. شاهد اشتباكات ساخنة بين "القسام" والاحتلال

يُشار إلى أنه بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي أكثر من 509 قتلى منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، وذلك وفقاً للأرقام الإسرائيلية الرسمية المعلنة، التي يرجح محللون عدم دقتها، واحتمالية أن تكون أكثر من ذلك.