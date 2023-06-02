نيجيريا.. تدمير 47 مصفاة تكرير واعتقال 65 مشتبهاً فيهم

وفي 18 مايو تمّ إجراء عديدٍ من العمليات الجوية في "كراكاما" للتعامل مع أنشطة التكرير غير القانونية وتمّ قصف الموقع، ودُمر عديدٌ من المنتجات والمعدات غير القانونية في الغارة الجوية.