نيجيريا.. تدمير 47 مصفاة تكرير واعتقال 65 مشتبهاً فيهم

قالت قيادة الدفاع إن قوات عملية دلتا سيف "OPDS" دمّرت 47 موقعَ تكريرٍ غير قانوني، وألقت القبض على 65 لصاً من لصوص نفط مشتبه فيهم ومجرمين آخرين في الأسبوعين الماضيين.
وصرح بذلك مدير عمليات الإعلام الدفاعي اللواء موسى دانمادامي؛ الخميس، في أبوجا، في مؤتمر صحفي، حول عمليات القوات المسلحة.
وقال دانمادامي؛ إن القوات حافظت على وتيرة الحرب ضدّ سرقة النفط والمصافي غير القانونية والأنشطة الإجرامية الأخرى من خلال الغارات العدوانية والدوريات وعمليات التطهير وغيرها.
وأضاف، إن القوات استعادت 186 ألف لتر من النفط الخام و42750 لتراً من زيت غاز السيارات.
وقال إن القوات دهمت في 18 مايو منازل مجرمين مشتبه فيهم في مجتمع إباء في منطقة أهوادا الغربية التابعة للحكومة المحلية في الأنهار.
وتم تسليم جميع العناصر المسترجعة والمجرمين المشتبه فيهم الذين تمّ القبض عليهم، إلى السلطة المختصة لاتخاذ مزيدٍ من الإجراءات.
وفي 18 مايو تمّ إجراء عديدٍ من العمليات الجوية في "كراكاما" للتعامل مع أنشطة التكرير غير القانونية وتمّ قصف الموقع، ودُمر عديدٌ من المنتجات والمعدات غير القانونية في الغارة الجوية.
وأضاف دانمادامي؛ أن القوات قامت بالقضاء على خمسة إرهابيين، وألقت القبض على تسعة مشتبه فيهم، وضبطت أسلحة وذخائر عدة، وأشياءً أخرى خلال تلك الفترة.
وفي الجنوب الغربي، قال إن قوات عملية "AWATSE" ألقت القبض على 26 مجرماً مشتبهاً فيه وضبطت أسلحة ومخدرات.