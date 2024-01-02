إسرائيل تقرر المثول أمام "العدل الدولية" لنظر دعوى ارتكابها إبادة جماعية في غزة

قررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية، التي تنظر في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب بشأن ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء).
وقالت الهيئة: "في خطوة استثنائية قررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تنظر في دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن إبادة جماعية في غزة".
وأضافت: "إن مداولات حثيثة عُقدت أمس في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن هذه القضية".
وكانت صحيفة "هآرتس" قد أفادت بأن المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام في إسرائيل يشعران بالقلق من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بناءً على طلب جنوب إفريقيا، التي قدمت التماساً إلى المحكمة في نهاية الأسبوع.
وأَضافت أن خبيرًا قانونيًا كبيرًا يتعامل مع الأمر حذر في الأيام الأخيرة ضباط الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، من أن هناك خطرًا حقيقيًا من أن تصدر المحكمة أمرًا قضائيًا يدعو إسرائيل إلى وقف إطلاق النار.