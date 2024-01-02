إسرائيل تقرر المثول أمام "العدل الدولية" لنظر دعوى ارتكابها إبادة جماعية في غزة

وأَضافت أن خبيرًا قانونيًا كبيرًا يتعامل مع الأمر حذر في الأيام الأخيرة ضباط الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، من أن هناك خطرًا حقيقيًا من أن تصدر المحكمة أمرًا قضائيًا يدعو إسرائيل إلى وقف إطلاق النار.