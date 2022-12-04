واشنطن تتوقع تباطؤ القتال في أوكرانيا وزيلينسكي يقول إن الموقف الأوروبي بشأن النفط الروسي ضعيف

قالت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تقرير استخباراتي لها اليوم، الأحد، إن هناك إشارات صدرت عن وسائل إعلام مستقلة في روسيا تدل على انخفاض "كبير" في وسط مؤيدي الحرب التي يقودها الجيش الروسي في أوكرانيا.
وكان موقع "ميدوزا" المستقل قال إنه حصل على نسخة من استطلاع سري للرأي أجرته مؤسسة حكومية منبثقة عن الكرملين وإن النتائج تشير إلى أن 55 بالمئة من الذين استطلعت آراؤهم يدعمون مفاوضات السلام بينما قال 25 بالمئة فقط إنهم مع استمرار الحرب.
وفي نوفمبر الماضي، قال مركز "ليفادا" الروسي المستقل بعد استطلاع مشابه إن 53 بالمئة من المشاركين دعموا محادثات سلام، بينما أيّد 41 بالمئة استمرار العمليات العسكرية فيما لم يحسم 6 بالمئة قرارهم.
وشارك في الاستطلاع الثاني نحو 1.600 شخص وكان هامش الخطأ في 3.4 بالمئة.
ما زالت أكثر من 500 بلدة أوكرانية بدون كهرباء الأحد، بعد الضربات الروسية التي ألحقت في الأسابيع الأخيرة أضراراً كبيرة بشبكة الكهرباء الوطنية، كما ذكر مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية.
وقال يفغيني ينين النائب الأول لوزير الداخلية للتلفزيون الأوكراني إن "العدو يواصل مهاجمة البنية التحتية الحيوية للبلاد". وأضاف: "حالياً هناك 507 بلدات في ثماني مناطق من بلادنا محرومة من التيار الكهربائي".
وأوضح أن "منطقة خاركيف هي الأكثر تضرراً و112 من قراها معزولة، بينما في منطقتي دونيتسك وخيرسون هناك أكثر من تسعين (قرية) ومنطقة ميكولايف 82 ومنطقة زابوريجيا 76 ولوهانسك 43".