الجمعية العامة للأمم المتحدة تُدين بأغلبية ساحقة الضم الروسي "غير القانوني" لمناطق أوكرانية

أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، ضم روسيا لمناطق من أوكرانيا، واعتبرته "غير قانوني"، بعد تصويت لأعضائها ضده بأغلبية ساحقة. وصوّتت لصالح قرار الإدانة 143 دولة، وعارضته خمس دول؛ فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت من بينها: (الصين، والهند، وجنوب إفريقيا، وباكستان) رغم الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الولايات المتحدة.
جاء ذلك بعد أن استخدمت موسكو حق النقض ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي.
وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، برفض طلب روسيا إجراء اقتراع سري في الجمعية على ما إذا كانت ستندد بتحرك موسكو لضم أربع مناطق محتلة جزئيًّا في أوكرانيا.
وقررت الجمعية العامة بموافقة 107 أعضاء، عقد تصويت علني، وليس اقتراعًا سريًّا، على مشروع قرار يُندد "بالاستفتاءات المزعومة غير القانونية" و"المحاولة غير القانونية لضم أراضٍ". وقال دبلوماسيون إن التصويت على القرار سيعقد على الأرجح يوم الأربعاء.