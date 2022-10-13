الجمعية العامة للأمم المتحدة تُدين بأغلبية ساحقة الضم الروسي "غير القانوني" لمناطق أوكرانية

أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، ضم روسيا لمناطق من أوكرانيا، واعتبرته "غير قانوني"، بعد تصويت لأعضائها ضده بأغلبية ساحقة. وصوّتت لصالح قرار الإدانة 143 دولة، وعارضته خمس دول؛ فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت من بينها: (الصين، والهند، وجنوب إفريقيا، وباكستان) رغم الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الولايات المتحدة.