مصر.. ترتيبات لإدخال 60 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة اليوم

وفي وقت سابق من يوم الأحد أيضاً، أكّد المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، كريم خان؛ ضرورة إيصال المساعدات بحريّة إلى المدنيين في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هؤلاء "أناس أبرياء ولهم الحق في ذلك وفق القانون الإنساني الدولي".