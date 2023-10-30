مصر.. ترتيبات لإدخال 60 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة اليوم

كشفت فضائية "إكسترا نيوز" المصرية، عن وجود ترتيبات مصرية من أجل إدخال 60 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية المختلفة إلى قطاع غزة اليوم الإثنين.
وكتبت الفضائية المصرية ذلك في مدونتها على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، وقالت أيضاً: "تواصل مصر جهودها من أجل ضمان استمرار دخول المساعدات إلى قطاع غزة وزيادتها لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين".
كما نوّهت باستمرار تدفق المساعدات من مصر إلى القطاع من خلال معبر رفح الحدودي، لافتة إلى أنه تمّ إدخال 48 شاحنة اليوم الأحد 29 أكتوبر من المساعدات المتنوعة.
وفي وقت سابق من يوم الأحد أيضاً، أكّد المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، كريم خان؛ ضرورة إيصال المساعدات بحريّة إلى المدنيين في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هؤلاء "أناس أبرياء ولهم الحق في ذلك وفق القانون الإنساني الدولي".
وقال خان؛ في رسالة عبر الفيديو نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه زار معبر رفح بين قطاع غزة ومصر يوم الأحد 29 أكتوبر.
هذا وتناقلت مواقع إخبارية عن وسائل إعلام أمريكية قولها إنه تمّت الموافقة على إدخال ما يصل إلى 100 شاحنة مساعدات يومياً إلى القطاع.
وأكّد أن من المهم الآن بشكل أساسي ألّا تكون هناك أي عوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية للأطفال والنساء والرجال وللسكان المدنيين.