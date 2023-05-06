إيران تُعدِم معارضًا يحمل الجنسيةَ السويدية

نفّذت إيرانُ، اليوم "السبت"، حكمَ الإعدام بحقّ المعارض الإيراني السويدي حبيب فرج الله شعب، بعد إدانته بقيادة "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، التي تنشط في محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد؛ بحسب ما ذكر مصدر قضائي.
وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائيّة الإيرانية بأن "حُكم الإعدام بحقّ حبيب شعب الملقّب بـ"حبيب أسيود"، زعيم جماعة حركة النضال الإرهابيّة؛ قد نُفّذ صباح السبت".
وثبّت القضاءُ الإيراني في 12 مارس الماضي حكمَ الإعدام بحقّه بتهمة "الإفساد في الأرض وتشكيل جماعة متمردة والتخطيط للعديد من العمليات الإرهابية وتنفيذها".