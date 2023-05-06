إيران تُعدِم معارضًا يحمل الجنسيةَ السويدية

نفّذت إيرانُ، اليوم "السبت"، حكمَ الإعدام بحقّ المعارض الإيراني السويدي حبيب فرج الله شعب، بعد إدانته بقيادة "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، التي تنشط في محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد؛ بحسب ما ذكر مصدر قضائي.