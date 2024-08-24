قصف إسرائيلي فوسفوري على أحياء سكنية في قرى بجنوب لبنان

تعرّضت أحياء سكنية في قرى جنوب لبنان لقصف إسرائيلي بذخائر فوسفورية.
واستهدف القصفُ الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية بلدات: رب ثلاثين، كفركلا، والعديسة، والأحياء السكنية في بلدة الطيبة جنوب لبنان.
وبحسب "روسيا اليوم": فقد تمّ تنفيذ غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلًا في بلدة عيتا الشعب.
من ناحية أخرى أعلن حزب الله في بيانات متتالية عن استهدافاته لليوم 24 أغسطس، مشيرًا إلى أنّ مقاتليه استهدفوا تموضعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع هرمون بمحلقة انقضاضية وأصابوه إصابة مباشرة.
وأعلن حزبُ الله استهدافَ موقع الراهب بقذائف المدفعية، والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب بمحلقة انقضاضية وأصابوها إصابة مباشرة.
وفي تطوّر آخر نعى حزب الله أحد كوادره، الذي توفّي اليوم متأثرًا بجروح كان أصيب في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان، ليرتفع عدد الذين نعاهم حزب الله في الساعات الـ24 الماضية إلى 8.
وقال حزب الله في بيان: إنه "بمزيد من الفخر والاعتزاز تزفّ المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد الجريح ابراهيم حسن فاضل "جهاد" مواليد عام 2003 من بلدة تولين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس متأثِّرًا بجراحه".