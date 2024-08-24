قصف إسرائيلي فوسفوري على أحياء سكنية في قرى بجنوب لبنان

وفي تطوّر آخر نعى حزب الله أحد كوادره، الذي توفّي اليوم متأثرًا بجروح كان أصيب في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان، ليرتفع عدد الذين نعاهم حزب الله في الساعات الـ24 الماضية إلى 8.