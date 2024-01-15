نادي الأسير الفلسطيني: الجيش الإسرائيلي اعتقل 55 فلسطينيًا مساء أمس

قال ناشطون فلسطينيون: إن اعتقالات الجيش الإسرائيلي خلال مساء أمس وصباح اليوم طالت 55 فلسطينيًا من عموم أرجاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة؛ من بينهم سيدة من مدينة الخليل، وطفلان، وسجناء سابقون.
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني تركزت الاعتقالات في مدينة نابلس، وشهدت جامعة النجاح "الحرم القديم" اعتقال 25 طالبًا من داخلها.
وبذلك ترتفع حصيلة حالات الاعتقال إلى 5930 فلسطينيًا منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى يومنا هذا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، بحسب بيان نادي الأسير الفلسطيني.