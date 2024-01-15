نادي الأسير الفلسطيني: الجيش الإسرائيلي اعتقل 55 فلسطينيًا مساء أمس

قال ناشطون فلسطينيون: إن اعتقالات الجيش الإسرائيلي خلال مساء أمس وصباح اليوم طالت 55 فلسطينيًا من عموم أرجاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة؛ من بينهم سيدة من مدينة الخليل، وطفلان، وسجناء سابقون.