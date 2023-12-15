"صاروخ أو مسيرة" و"هجوم واختطاف".. البحر الأحمر يتأجج باصطياد السفن التجارية

وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا من أحد ضباط أمن السفينة قال فيه إنه يعتقد أن الطاقم لم يعد يسيطر على السفينة التي تتجه حاليًا نحو الصومال.