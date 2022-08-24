واشنطن تقدّم مساعدات عسكرية جديدة لكييف قيمتها ثلاثة مليارات دولار

وتحتفل أوكرانيا الأربعاء بمرور 31 عامًا على انفصالها عن الاتحاد السوفيتي، ويصادف اليوم مرور ستة أشهر على الهجوم الروسي ضدها، والذي بدأ في فبراير الماضي وأسفر عن آلاف القتلى والكثير من الخسائر.