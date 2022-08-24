واشنطن تقدّم مساعدات عسكرية جديدة لكييف قيمتها ثلاثة مليارات دولار

تزامنًا مع ذكرى استقلال أوكرانيا ودخول الهجوم الروسي شهره السابع، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، تقديم مساعدات عسكرية جديدة لكييف بلغت قيمتها نحو ثلاثة مليارات دولار.
وعبّر "بايدن" في بيان عن اعتزازه بالخطوة قائلًا: "أنا فخور بالإعلان عن أكبر حزمة من المساعدات الأمنية حتى الآن: نحو 2.98 مليار دولار من الأسلحة والمعدات سيتم توفيرها من خلال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا".
وتحتفل أوكرانيا الأربعاء بمرور 31 عامًا على انفصالها عن الاتحاد السوفيتي، ويصادف اليوم مرور ستة أشهر على الهجوم الروسي ضدها، والذي بدأ في فبراير الماضي وأسفر عن آلاف القتلى والكثير من الخسائر.