حكومة "نتنياهو" تقدم ميزانية غير مسبوقة لتلبية احتياجات الحرب على غزة

وذكر المكتب أن "الميزانية ستوفر الاستجابة الكاملة لاحتياجات الجيش الإسرائيلي في الدفاع والهجوم، وستعتني بعائلات المخطوفين والجرحى والقتلى، وعائلات الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في الفنادق وأماكن الإقامة، وستوفر ضمان استمرار الاقتصاد الإسرائيلي في العمل والازدهار"، وفقاً لـ"فرانس برس".