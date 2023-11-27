حكومة "نتنياهو" تقدم ميزانية غير مسبوقة لتلبية احتياجات الحرب على غزة

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، أن الحكومة ستتقدم بميزانية غير مسبوقة بقيمة 30 مليار شيكل لمدة شهر ونصف، لتلبية احتياجات الحرب.
وذكر المكتب أن "الميزانية ستوفر الاستجابة الكاملة لاحتياجات الجيش الإسرائيلي في الدفاع والهجوم، وستعتني بعائلات المخطوفين والجرحى والقتلى، وعائلات الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في الفنادق وأماكن الإقامة، وستوفر ضمان استمرار الاقتصاد الإسرائيلي في العمل والازدهار"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف أنها ستشمل دعم جنود وجنديات الاحتياط، وإدارة تاكوما لإعادة بناء المستوطنات، والشركات المتضررة، وغرف الطوارئ، واحتياجات الصحة والرفاهية والتعليم لجميع المواطنين الإسرائيليين.