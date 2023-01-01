البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوة أمنية في الإسماعيلية بمصر

وأكّد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي؛ اليوم، تضامن البرلمان العربي الكامل مع مصر ودعمه ومساندته لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ومواصلة مسيرتها التنموية بما يلبي تطلعات الشعب المصري في الأمان والرخاء والازدهار.