سيناتور جمهوري : لهذا السبب لن تصوت أمريكا لترامب في سباق الترشيح للانتخابات الرئاسية

وردًا على سؤال عما إذا كان ينبغي على ترامب الانسحاب من السباق الرئاسي، قال كاسيدي لشبكة (سي.إن.إن) "أعتقد ذلك. لكن من الواضح أن الأمر متروك له. أعني، أنت فقط تسألني عن رأيي. لكن بالنظر إلى استطلاعات الرأي حاليًا فإنه سيخسر أمام جو بايدن" .