الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين بالخليل ويُصعّد جرائمه باستشهاد طفلة جنوب غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة فلسطينيين في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بينهم أربعة أشقاء في بلدة سعير، عقب هجوم نفذه مستوطنون على منازل المواطنين وممتلكاتهم في منطقة حمروش داخل البلدة، بحسب مصادر محلية.
وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلة يوميًا حملات مداهمة واقتحامات من قوات الاحتلال، تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام على الشبان الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، استشهدت طفلة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أصيب ثلاثة فلسطينيين في مدينتَي غزة ومخيم جباليا.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70,360 شهيدًا و171,047 جريحًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع بعد عامين من العدوان.