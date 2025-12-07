الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين بالخليل ويُصعّد جرائمه باستشهاد طفلة جنوب غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70,360 شهيدًا و171,047 جريحًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع بعد عامين من العدوان.