إسرائيل تطلق النار على سيارة "لبناني" جنوب البلاد

أطلق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (السبت)، النار على سيارة دون وقوع إصابات في جنوب لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام: "إن قوات العدو الإسرائيلي أطلقت النار على سيارة تعود لمواطن من بلدة كفركلا، بخمس طلقات في منطقة الوزاني دون إصابته".
وأضافت: "إن دورية من الجيش سحبت المواطن من المكان".
وأشارت إلى أن العدو أطلق النار في الهواء لإخافة المزارعين الذين يعملون بأرضهم في وادي هونين.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أن مسلحي "حزب الله" تبادلوا إطلاق النار معه على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان بعد منتصف ليل الجمعة السبت.