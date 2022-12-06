عماد الموازنة.. عائدات العراق النفطية تقفز لـ107 مليارات دولار في 330 يومًا

بلغت عائدات النفط العراقي من النفط الخام الذي تم تصديره خلال 11 شهرًا نحو 107 مليارات دولار.
وذكرت إحصائية لشركة تسويق النفط العراقية "سومو" أوردتها وكالة "شفق نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن "إيرادات النفط العراقي المصدّر خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي 2022، بلغت 107 مليارات و877 مليونًا و786 ألفًا و336 دولارًا، بمعدل شهري بلغ تسعة مليارات و807 ملايين و71 مليونًا و485 دولارًا".
وأضافت أن "هذه الإيرادات ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 57% حيث بلغت فيها العائدات المالية 68 مليارًا و258 مليونًا و861 ألفًا و485 دولارًا وبمعدل ستة مليارات و205 ملايين و351 ألفًا و44 دولارًا".
وأشارت إلى أن "شهر مايو الماضي شَهِدَ أعلى إيراد مالي من المبيعات النفطية؛ حيث بلغ 11 مليارًا و477 مليونًا و514 ألفًا و4 دولارات؛ فيما كان شهر يناير الماضي أقل الأشهر من حيث الإيرادات؛ حيث بلغت ثمانية مليارات و322 مليونًا 679 ألفًا و526 دولارًا".
ويعتمد العراق بنسبة 96%على الإيرادات النفطية في موازنته العامة، وتعرّضت الحكومة السابقة لضغوطات كبيرة، مع عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل في بداية عام 2020، مع انتشار مرض كوفيد 19، قبل أن تعاود الأسعار الارتفاع مرة أخرى.