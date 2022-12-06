عماد الموازنة.. عائدات العراق النفطية تقفز لـ107 مليارات دولار في 330 يومًا

ويعتمد العراق بنسبة 96%على الإيرادات النفطية في موازنته العامة، وتعرّضت الحكومة السابقة لضغوطات كبيرة، مع عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل في بداية عام 2020، مع انتشار مرض كوفيد 19، قبل أن تعاود الأسعار الارتفاع مرة أخرى.