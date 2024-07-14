البرلمان العربي يُدين استمرار مجازر الاحتلال ويدعو إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين

وقال البرلمان العربي، في بيان اليوم: إن استمرار كيان الاحتلال في ارتكاب المجازر وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، هو تَحَدٍّ سافر لكل القرارات والقوانين الدولية، وخاصة القانون الدولي الإنساني، وتقويضًا للجهود التي تقوم بها الدول من أجل مفاوضات التهدئة لإنهاء العدوان ووقف إطلاق النار.