قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل عددًا من المصلين في باحاته

اعتدى مستوطنون اليوم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة كفر الديك جنوب مدينة نابلس، تحت حماية من قوات الاحتلال، التي اعتقلت فلسطينيًّا، بعد إصابته أثناء تصديه لاقتحام المستوطنين.
وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عددًا من الفلسطينيين من باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.
وكشف مركز معلومات "وادي حلوة"، أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى، واعتقلت عددًا من المصلين في باحاته؛ وذلك بالتزامن مع مواصلة إغلاق باب الأسباط أحد أبواب الأقصى.