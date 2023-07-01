قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل عددًا من المصلين في باحاته

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة كفر الديك جنوب مدينة نابلس، تحت حماية من قوات الاحتلال، التي اعتقلت فلسطينيًّا، بعد إصابته أثناء تصديه لاقتحام المستوطنين.