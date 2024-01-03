الحوثيون يتبنّون استهدافَ سفينة شحن فرنسية في البحر الأحمر

وكان الجيش الأمريكي، ووكالة الأمن البحري البريطانية "يو كاي إم تي أو"، قد أعلنا في وقت سابق من اليوم، أنّ عملية استهداف جرت لسفينة ترفع علم مالطا، دون أن يتسبّب ذلك في إصابات أو أضرار.