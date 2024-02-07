ألمانيا تدعم الجيش اللبناني بمليونَيْ يورو

من جانبه بيّن العماد "عون" أن هذه المساعدة بالغة الأهمية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وأعرب عن تقديره للسلطات الألمانية على وقوفها إلى جانب المؤسسة العسكرية اللبنانية.