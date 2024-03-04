آخر 24 ساعة.. 13 مجزرة جديدة للاحتلال بغزة ترفع إجمالي الشهداء إلى 30534

أعلنت مصادر طبية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، إلى 30534 شهيدًا، و71920 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وأوضحت المصادر ذاتها وفق وكالة وفا للأنباء، أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية، 13 مجزرة في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 124 مواطنًا، وإصابة 210 آخرين.
وفي السياق ذاته، ارتفع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية والجفاف وعدم توفر العلاج، إلى 16، بعد وفاة طفل في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح.