آخر 24 ساعة.. 13 مجزرة جديدة للاحتلال بغزة ترفع إجمالي الشهداء إلى 30534

أعلنت مصادر طبية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، إلى 30534 شهيدًا، و71920 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.