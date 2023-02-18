"كيم جونغ" حضر مباراة كرة قدم مع ابنته وبعدها بساعات أطلق صاروخاً باليستياً غير محدّد الوجهة

أطلقت كوريا الشمالية، السبت، صاروخاً باليستياً غير محدّد، قُبيل مناورات عسكرية أمريكية - كورية جنوبية مقرّرة الأسبوع المقبل في واشنطن.
وقال في بيان لقيادة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدّد نحو بحر الشرق، في إشارةٍ إلى المساحة المائية التي تُعرف أيضاً ببحر اليابان.
ووفق وكالة "فرانس برس"، أكّدت طوكيو إطلاق الصاروخ، وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن بيونغ يانغ أطلقت ما يمكن أن يكون "صاروخاً باليستياً" من دون إعطاء مزيدٍ من التفاصيل.
جديرٌ بالذكر أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ؛ وفي حدثٍ نادر، شُوهد قبل ساعات من توجيهه بإطلاق الصاروخ وهو يصطحب "أون"؛ ابنته الصغيرة، إلى مباراة كرة قدم احتفالاً بيوم ميلاد والده الراحل.
جاء ذلك في أحدث ظهورٍ لها في سلسلة من الظهور العلني أثارت الجدل حول ما إذا كان يتم إعدادُها لدور قيادي في المستقبل.