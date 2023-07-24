الصومال.. "انتحاري" يودي بحياة 13 جندياً ويصيب 20

قتل انتحاري 13 جندياً على الأقل، وأصاب ما لا يقل عن 20 آخرين داخل أكاديمية جالي سياد العسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم (الاثنين)، وفقًا لما أفاد به جندي شاهد الجثث.
وتبنّت حركة الشباب المتطرفة في بيان التفجير الانتحاري، مشيرةً إلى "قتل 73 جنديًا وإصابة 124 آخرين"، وفقاً لـ"رويترز".
وفي أواخر مايو، قتلت الحركة المتشددة 54 أوغنديًا من قوات حفظ السلام في قاعدة إلى الجنوب من مقديشو، ولمدة أسبوعين تقريبا حاصروا مدينة بيدوا إحدى أكبر المدن في الصومال، وشنّوا سلسلة من الهجمات في مقديشو هذا الشهر.