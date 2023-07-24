الصومال.. "انتحاري" يودي بحياة 13 جندياً ويصيب 20

وفي أواخر مايو، قتلت الحركة المتشددة 54 أوغنديًا من قوات حفظ السلام في قاعدة إلى الجنوب من مقديشو، ولمدة أسبوعين تقريبا حاصروا مدينة بيدوا إحدى أكبر المدن في الصومال، وشنّوا سلسلة من الهجمات في مقديشو هذا الشهر.