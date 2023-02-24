"نيويورك بوست": ماريان ويليامسون تؤكد نيتها الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

وأضافت: "ينقسم الأشخاص الذين يديرون الحكومة إلى فئتين، أولئك الذين إما لا يهتمون بإصلاحها أو الذين لا يملكون الجرأة لإصلاحها"، مشددة على أنه "لا ينبغي أن تدير أي من الفئتين هذا البلد".