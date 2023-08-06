هل يعود رئيس النيجر المعزول للسلطة بالقوة؟..هنا فرص ما بعد انتهاء المهلة!

وتشاد، هي الأخرى لا تؤيد التدخل بالقوة، حسب ما جاء على لسان وزير دفاعها، مما يعني منطقيًا أن حدودها لن تستخدم في أي تدخل عسكري، وفي المقابل، تلوح دول أخرى بدعم قادة الانقلاب في نيامي، ومنها بوركينا فاسو ومالي، اللتان تعارضان أي تدخل عسكري محتمل.