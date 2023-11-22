الأمم المتحدة: دخول 40 شاحنة بمعدات طبية و180 طبيبًا وممرضًا إلى غزة

وأشار "حق" في المؤتمر الصحفي اليومي، إلى تقارير تعرض المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال غزة لهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا، بما في ذلك المرضى والمرافقون، بالإضافة إلى العديد من الإصابات.