الهجوم الانتحاري على مركز أمني غرب باكستان نفّذ باستخدام "120" كغ من المتفجرات

واستهدف الهجومُ الذي شارك فيه خمسة مسلحين فتحوا النار قبل أن تقتلهم الشرطة، مركزَ شرطة دارابان في مدينة ديرا إسماعيل خان، في إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان، والذي يعدُّ معقلًا سابقًا لحركة "طالبان" الباكستانية؛ ما أدّى إلى مقتل "23" ضابطًا، وإصابة "32" آخرين.