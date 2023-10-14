الأمم المتحدة تحذّر من انعدام الأمن الغذائي للنازحين في غزة

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون المساعدات الإنسانية "أوتشا"، في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية: "إن عشرات الآلاف فرّوا من مدينة غزة وشمال القطاع، أمس، عقب إنذارهم من الجيش الإسرائيلي بضرورة إخلاء منازلهم"، مشيرة إلى أنه قبل صدور الإنذار الإسرائيلي، كان أكثر من "400" ألف فلسطيني قد نزحوا داخليًّا بسبب الأعمال العدائية.