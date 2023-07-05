الأمم المتحدة تندّد بتزايد العنف بحقّ النساء في السودان منذ اندلاع الحرب

وذكر المسؤولون الأمميّون في بيان مشترك، أنّهم مصدومون، ويندّدون بالتقارير التي تفيد بتزايد العنف الجنساني في السودان، بما فيه عنف جنسي مرتبط بالنزاع، في حقّ النساء والنازحات واللاجئات؛ وفقًا لـ"فرانس برس".