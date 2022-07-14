الأزمة الروسية الأوكرانية.. الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ودعم جهود الوساطة هو الحل الأمثل

تشكل الحرب الروسية الأوكرانية أزمة بين البلدين يصل صداها عالميًا وتؤثر تداعياتها على دول العالم أجمع.
ويتمثل حل الأزمة الروسية الأوكرانية وإنهاء الحرب في عدة خطوات من بينها الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وينص ميثاق الأمم المتحدة على حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقًا لهذه الغاية لابد من اتخاذ التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقًا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
وينص الميثاق على إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.
وكذلك تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعًا والتشجيع على ذلك إطلاقًا بلا تمييز.
وتسببت الأزمة في تداعيات على السلم والأمن الدوليين، وتبعات سلبية تمتد إلى مختلف الأصعدة الاقتصادية، بما في ذلك أمن الطاقة والغذاء العالميين.
من جانب آخر، تدعم السعودية الحل السياسي في أوكرانيا، حيث أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن المملكة تدعم الحل السياسي للأزمة الأوكرانية.
وشدد سموه على دعم المملكة لكل ما يُسهم في خفض حدة تصعيد الأزمة، واستعدادها لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف، ودعمها لكل الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا.
وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أكد أن المملكة "تدعم خفض التصعيد في أوكرانيا والسعي نحو الحلول السياسية التفاوضية"، وذلك خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني بيكتم رستم الذي كان يزور الرياض وقتها.
كما بحث وزير الخارجية مع المبعوث الأوكراني الأزمة المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا "مع تأكيد دعم السعودية كل ما يُسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا".
حيث ترى المملكة أن الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأزمة هي تعزيز الحوار بين أطراف النزاع للوصول إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار في تلك المنطقة والعالم.