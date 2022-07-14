الأزمة الروسية الأوكرانية.. الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ودعم جهود الوساطة هو الحل الأمثل

وينص ميثاق الأمم المتحدة على حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقًا لهذه الغاية لابد من اتخاذ التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقًا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.