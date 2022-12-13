قصة الحرب الخاطفة والتراجع.. "الصين والهند".. حدود الاشتباكات والمواجهة!

أكدت الصين أن الوضع "مستقر"، اليوم الثلاثاء، عند حدودها مع الهند، بعدما ذكرت مصادر هندية أن مواجهة اندلعت بين جيشي البلدين عند حدودهما المتنازع عليها في الهيمالايا الأسبوع الماضي.