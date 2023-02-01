الأكبر منذ عقود.. نصف مليونٍ يشاركون في إضراب ببريطانيا لزيادة الأجور

من ناحيته، قال بول نواك الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال، الذي يضم تحت مظلته عددًا من النقابات: "بعد سنوات من انخفاض الأجور القاسي، شهد الممرضون والمعلمون والملايين من الموظفين الحكوميين الآخرين تدهورًا في مستوياتهم المعيشية، ويتأهبون ليعانوا من المزيد من البؤس بسبب الأجور".