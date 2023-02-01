الأكبر منذ عقود.. نصف مليونٍ يشاركون في إضراب ببريطانيا لزيادة الأجور

يشارك ما يصل إلى نصف مليون بريطاني من المعلمين وموظفي القطاع العام وسائقي القطارات والمحاضرين الجامعيين، اليوم الأربعاء، في إضراب، يُعد أكبر عمل منسّق على مدى عقود؛ فيما اعتبرت الحكومة أنه سيَشُلّ حركة الأعمال على نطاق واسع.
ويتضمن هذا الإضراب: إغلاق مدارس وتأهب الجيش لتقديم المساعدة على الحدود، كما ستتوقف خدمات السكك الحديدية في معظم أنحاء البلاد.
ويقدر قادة النقابات عدد المشاركين بحوالى 500 ألف، وهو العدد الأكبر الذي يشارك في عمل منظم منذ عقد على الأقل.
ومن المقرر تنظيم مسيرات مناهضة لقانون جديد مزمع لتقييد الإضرابات في بعض القطاعات؛ وهو ما يحذّر المعارضين من أنه سيزيد من توتر العلاقات بين النقابات والموظفين من جانب، وجهات الأعمال والحكومة من جانب آخر.
من ناحيته، قال بول نواك الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال، الذي يضم تحت مظلته عددًا من النقابات: "بعد سنوات من انخفاض الأجور القاسي، شهد الممرضون والمعلمون والملايين من الموظفين الحكوميين الآخرين تدهورًا في مستوياتهم المعيشية، ويتأهبون ليعانوا من المزيد من البؤس بسبب الأجور".
وأضاف: "بدلًا من التخطيط لطرق جديدة لمهاجمة الحق في الإضراب يجب على الوزراء رفع الرواتب على مستوى القطاعات الاقتصادية، مع البدء بزيادة مناسبة لرواتب العاملين في القطاع العام".
على الجانب الآخر، تؤكد الحكومة أنه سيتم اتخاذ إجراءات "للتخفيف" من تبعات الإضرابات؛ لكنها سيكون لها تأثير كبير.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحفيين: "نحن على ثقة بأن هذا سيعطل حياة الناس ولهذا نعتقد أن المفاوضات -وليس الإضراب- هي النهج الصحيح".
وشهدت بريطانيا موجةً من الإضرابات بداية من العاملين في قطاعي الصحة والنقل إلى العاملين في مستودعات أمازون وموظفي البريد الملكي، مع زيادة معدل التضخم إلى أكثر من 10% في أعلى مستوى منذ 4 عقود.
جدير بالذكر أن المضربين يطالبون بزيادات في الأجور أعلى من معدلات التضخم؛ لتغطية تكاليف الغذاء والطاقة التي يقولون إنها تزيد الضغوط الحادة عليهم وتُشعرهم بغياب التقدير؛ حيث لا تكفي للوفاء باحتياجاتهم.
وسيشارك في إضراب الأربعاء، نحو 300 ألف معلم و100 ألف موظف حكومي تقريبًا من أكثر من 120 إدارة حكومية وعشرات الآلاف من المحاضرين الجامعيين والعاملين في قطاع السكك الحديدية.
ومن المقرر أن يقوم ممرضون ومسعفون وموظفو اتصالات الطوارئ وغيرهم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية، بمزيد من الإضرابات، كما دعمت فِرَق الإطفاء هذا الأسبوع فكرة تنظيم إضراب على مستوى البلاد.
واتخذت حكومة "سوناك" نهجًا صارمًا حتى الآن مع إضرابات القطاع العام، قائلة إن الاستسلام لمطالب الزيادات الكبيرة في الأجور لن يؤدي إلا إلى زيادة التضخم.
وحتى الآن، لم يتضرر الاقتصاد بشدة من الإضرابات؛ إذ بلغت تكلفة الإضرابات في الأشهر الثمانية حتى يناير -وفقًا لتقديرات شركة للاستشارات- نحو 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.09 مليار دولار) أو نحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
وقدّرت الشركة الخسائر المتوقعة لإضرابات المعلمين بنحو 20 مليون جنيه إسترليني في اليوم.